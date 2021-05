Uomini e Donne, Giacomo Czerny ha scelto e succede qualcosa di inatteso: Maria De Filippi gli offre… (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, anche per il videomaker Giacomo Czerny si è concluso il percorso a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di ieri, mercoledì 19 maggio, il giovane tronista ha fatto la sua scelta pronunciando il nome di Martina Grado. Dopo l’uscita a Uomini e Donne, per la neo coppia è tempo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, anche per il videomakersi è concluso il percorso a. Nel corso della registrazione di ieri, mercoledì 19 maggio, il giovane tronista ha fatto la sua scelta pronunciando il nome di Martina Grado. Dopo l’uscita a, per la neo coppia è tempo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - fullmonkey8 : RT @OizaQueensday: Qui parlo della gestione delle frontiere terrestri e marittime, di Frontex e dei respingimenti illegali, delle violazion… - Standard_Record : Donne sopra cerca di uomini mediante santa flavia - -