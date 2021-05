Uomini e Donne: Giacomo con Maria De Filippi ha trovato lavoro! (Di giovedì 20 maggio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa è successo al bel tronista Giacomo, che nella giornata di ieri ha scelta la sua compagna, ma non solo. Giacomo oltre ad aver scelto Martina ha ricevuto una bella proposta da Maria De FilippiCome abbiamo avuto modo di sapere dalle varie indiscrezioni nella giornata di ieri è stata registrata la puntata dove il tronista Giacomo ha scelto la sua compagna. Ma nella stessa giornata è successo anche altro, vediamo meglio insieme tutte le informazioni disponibili. Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo Una giornata davvero molto importante quella di ieri, durante la registrazione di Uomini e Donne, per quanto riguarda uno dei tronisti che doveva fare ancora la sua ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa è successo al bel tronista, che nella giornata di ieri ha scelta la sua compagna, ma non solo.oltre ad aver scelto Martina ha ricevuto una bella proposta daDeCome abbiamo avuto modo di sapere dalle varie indiscrezioni nella giornata di ieri è stata registrata la puntata dove il tronistaha scelto la sua compagna. Ma nella stessa giornata è successo anche altro, vediamo meglio insieme tutte le informazioni disponibili.Deoffre un lavoro aUna giornata davvero molto importante quella di ieri, durante la registrazione di, per quanto riguarda uno dei tronisti che doveva fare ancora la sua ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - RonchiEnnio : Una studentessa rischia l’espulsione da un ateneo scozzese per aver detto che solo le donne nascono con i genitali… - BaluganiMorena : @fanpage Ma nn è vero. Certo vi sono gli obiettori che non condivido, perché ognuno obietti a casa propria non sul… -