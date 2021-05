Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 maggio 2021: ecco cosa succede oggi in studio (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show più seguito dagli italiani, condotto da Maria De Filippi sta per volgere al termine: per oggi l’appuntamento però è sempre alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo insieme qualche anticipazione, secondo quanto riportato sul Vicolo delle News, di quello che vedremo oggi in studio. Uomini e Donne 2021: puntata di oggi, 20 maggio Gemma Galgani ieri ha dovuto accettare la decisione di Aldo e chiudere definitivamente la loro frequentazione, poi è stato il turno dello scontro tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone che è finito con la dama che ha detto ‘basta’ al loro rapporto. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento con. Il dating show più seguito dagli italiani, condotto da Maria De Filippi sta per volgere al termine: perl’appuntamento però è sempre alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo insieme qualche anticipazione, secondo quanto riportato sul Vicolo delle News, di quello che vedremoin: puntata di, 20Gemma Galgani ieri ha dovuto accettare la decisione di Aldo e chiudere definitivamente la loro frequentazione, poi è stato il turno dello scontro tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone che è finito con la dama che ha detto ‘basta’ al loro rapporto. ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - CarmelaCusmai : Ascoltare i discorsi di uomini e donne non sapendo rispondere, è poca allegria non sono più solo è, se non so rispo… - zazoomblog : Uomini e Donne puntata di oggi: Gemma vince la sfilata quasi rissa tra Armando e Nicola - #Uomini #Donne #puntata… -