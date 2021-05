Uomini e Donne, anticipazioni del 20 maggio: Gemma in mutande, rissa tra Armando e Nicola (Di giovedì 20 maggio 2021) Gemma Galgani vince la sfilata Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne dicono che il tema della sfilata è “Sogno di una notte di mezza estate”. Come di tradizione la prima a sfilare sulla passerella sarà Gemma Galgani che solleverà un polverone. Infatti, mentre danzerà il can can farà vedere involontariamente le sue L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 20 maggio 2021)Galgani vince la sfilata Ledella puntata odierna didicono che il tema della sfilata è “Sogno di una notte di mezza estate”. Come di tradizione la prima a sfilare sulla passerella saràGalgani che solleverà un polverone. Infatti, mentre danzerà il can can farà vedere involontariamente le sue L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - Rom_Lisa : Mia madre mi ha cresciuta come una donna consapevole delle molte battaglie ancora da fare in un mondo ancora al mas… - infoitcultura : Uomini e donne: Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta -