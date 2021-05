Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO contro NICOLA (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e donne si avvia alla conclusione e nelle sue ultime puntate manderà in onda una sfilata femminile dal tema “Sogno di una notte di mezza estate”. Si tratta di una gara che vedrà la partecipazione di quasi tutte le donne del parterre e che avrà protagonista Gemma Galgani, la quale inscenerà un siparietto che resterà negli annali della trasmissione. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: la scelta di GIACOMO è… La dama, infatti, nel corso della sua passerella si lascerà andare in un provocante balletto durante il quale mostrerà al pubblico maschile la coulotte rosa e ciò provocherà le reazioni di Gianni e Tina, che rimarranno increduli! Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Alla fine della sfilata, che vedrà trionfare proprio la dama torinese, ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 20 maggio 2021)si avvia alla conclusione e nelle sue ultime puntate manderà in onda una sfilata femminile dal tema “Sogno di una notte di mezza estate”. Si tratta di una gara che vedrà la partecipazione di quasi tutte ledel parterre e che avrà protagonista Gemma Galgani, la quale inscenerà un siparietto che resterà negli annali della trasmissione. Leggi anche:: la scelta di GIACOMO è… La dama, infatti, nel corso della sua passerella si lascerà andare in un provocante balletto durante il quale mostrerà al pubblico maschile la coulotte rosa e ciò provocherà le reazioni di Gianni e Tina, che rimarranno increduli! Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Alla fine della sfilata, che vedrà trionfare proprio la dama torinese, ...

