Uomini e Donne, anticipazioni 20 maggio: Gemma Galgani sfila, ma è polemica con Tina Cipollari (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 20 maggio: oggi vedremo una nuova sfilata del parterre femminile con Gemma Galgani. Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne, anticipazioni 20 maggio: Gemma sfila in “Sogno di una notte di mezza estate” e Tina la critica La dama si presenterà in passerella nella sfilata “Sogno di una notte di mezza estate”. Certamente non potrà mancare l’attacco di Tina Cipollari: che cosa le dirà? Il pubblico starà incollato alla trasmissione, anche perché Gemma Galgani si lancerà in un can can. Nicola Vivarelli difende Gemma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 maggio 2021)20: oggi vedremo una nuovata del parterre femminile con. Cosa succederà? Scopriamolo insieme!20in “Sogno di una notte di mezza estate” ela critica La dama si presenterà in passerella nellata “Sogno di una notte di mezza estate”. Certamente non potrà mancare l’attacco di: che cosa le dirà? Il pubblico starà incollato alla trasmissione, anche perchési lancerà in un can can. Nicola Vivarelli difende...

