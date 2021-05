Uncharted e oltre | la creatrice della serie Amy Hennig al lavoro su un action adventure tripla A

(Di giovedì 20 maggio 2021) La co-di, Amy, e Todd Stashwick, stanno lavorando con "veterani del settore" su un nuovo gioco di azione e avventura. Come notato da GamesRadar, questo aggiornamento arriva da Stashwick su Twitter, dove ha svelato posti vacanti per un Senior Animation Engineer e un Senior Software Engineer presso Skydance Media, il nuovo studio fondato dallae dal collega veterano del settore Julian Beak. Le descrizioni dei lavori rivelano che Skydance sta lavorando a "un gioco d'azione-avventura single player AAA basato sulla trama di alta qualità, costruito utilizzando l'Unreal Engine". Una breve descrizione del nuovo studio afferma che è il progetto è "incentrato su giochi di azione e avventura premium con storie ricche e avvincenti". Leggi altro...

North ha definito Tom un ragazzo super gentile, atletico e un ballerino straordinario, oltre che un grande fan della serie di Uncharted. Il doppiatore ha inoltre aggiunto che Holland ha dimostrato ... La co-creatrice di Uncharted, Amy Hennig, e Todd Stashwick, stanno lavorando con "veterani del settore" su un nuovo gioco di azione e avventura. Come notato da GamesRadar, questo aggiornamento arriva ...