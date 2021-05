Una vittima ogni 12 ore. La strage infinita dei caduti sul lavoro. Due giorni fa altre tre tragedie. Ma non tutti i casi sono conteggiati (Di giovedì 20 maggio 2021) Due agricoltori travolti dal trattore e un operaio schiacciato dal cancello. Un vero e proprio dramma, quello dei morti sul lavoro, di cui pare nessuno voglia occuparsi seriamente. Anche per questo oggi le fabbriche, in segno di protesta, resteranno chiuse. A nulla è servito il caso di Luana D’Orazio, rimasta schiacciata a soli 22 anni dagli ingranaggi dell’orditoio su cui era impegnata. Morta sul colpo, ha rivelato l’autopsia. La vicenda aveva aiutato ad accendere i fari su questa piaga, tanto da spingere anche il ministro Andrea Orlando (nella foto) a prendere un impegno formale. Ma la piaga resta drammaticamente travolgente. Se c’è un fenomeno che non è andato in lockdown è proprio quello delle cosiddette “morti bianche”. Morti che in realtà di candido non hanno proprio nulla. La scia di vittime è lunga e in netta crescita rispetto al passato: secondo gli ultimi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Due agricoltori travolti dal trattore e un operaio schiacciato dal cancello. Un vero e proprio dramma, quello dei morti sul, di cui pare nessuno voglia occuparsi seriamente. Anche per questo oggi le fabbriche, in segno di protesta, resteranno chiuse. A nulla è servito il caso di Luana D’Orazio, rimasta schiacciata a soli 22 anni dagli ingranaggi dell’orditoio su cui era impegnata. Morta sul colpo, ha rivelato l’autopsia. La vicenda aveva aiutato ad accendere i fari su questa piaga, tanto da spingere anche il ministro Andrea Orlando (nella foto) a prendere un impegno formale. Ma la piaga resta drammaticamente travolgente. Se c’è un fenomeno che non è andato in lockdown è proprio quello delle cosiddette “morti bianche”. Morti che in realtà di candido non hanno proprio nulla. La scia di vittime è lunga e in netta crescita rispetto al passato: secondo gli ultimi ...

