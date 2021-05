Una Vita, anticipazioni oggi 20 maggio: Becerra mette alle strette Genoveva (Di giovedì 20 maggio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 20 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola alle 14.10 su Canale 5? Santiago Becerra, che in realtà è il gemello Israel, come si è scoperto, chiede a Genoveva soldi contanti per partire e dice alla donna di sapere che il bambino che aspetta è il suo. Bellita migliora progressivamente, ma si stupisce di non vedere la sua amica Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 20 maggio 2021)“Una”, puntata del 202021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola14.10 su Canale 5? Santiago, che in realtà è il gemello Israel, come si è scoperto, chiede asoldi contanti per partire e dice alla donna di sapere che il bambino che aspetta è il suo. Bellita migliora progressivamente, ma si stupisce di non vedere la sua amica Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiNews : Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui h… - chetempochefa : 'Sto facendo una bella vita da tanti anni a questa parte e lo devo al misticismo. Ho frequentato tutte le religioni… - Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - GiorgiaPetr : @NataStanca91 @azzumel Eh capito le bionde li a cambiare di continuo io sempre uguale non posso nemmeno stare allo… - parallelismo : RT @granatafr: Dovessi metterci tutta la vita per diventare felice... Sarebbe una vita spesa benissimo. ____© -