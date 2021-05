Una vita anticipazioni: Israel/Santiago è il padre del bambino che Genoveva sta aspettando? (Di giovedì 20 maggio 2021) Mendez e Felipe capiranno che cosa è successo a Ursula? L’avvocato ha paura che possa essere messo in mezzo visto che poco prima della sua morte, ha litigato con Ursula e chiede a Genoveva il suo appoggio. Al momento quindi non ha nessuno sospetto. Non crede che dietro alla morte della Dicenta ci sia la sua compagna…Eppure la suora ha confessato tutto prima di morire, perchè Felipe non le ha creduto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 21 maggio 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1172 di Acacias 38. Siete pronti per scoprire di che cosa si tratta? Ecco le anticipazioni. Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 maggio 2021 Grande festa ad Acacias 38 visto che Bellita sta bene e si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) Mendez e Felipe capiranno che cosa è successo a Ursula? L’avvocato ha paura che possa essere messo in mezzo visto che poco prima della sua morte, ha litigato con Ursula e chiede ail suo appoggio. Al momento quindi non ha nessuno sospetto. Non crede che dietro alla morte della Dicenta ci sia la sua compagna…Eppure la suora ha confessato tutto prima di morire, perchè Felipe non le ha creduto? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 21 maggio 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1172 di Acacias 38. Siete pronti per scoprire di che cosa si tratta? Ecco le. Una: la trama di domani 21 maggio 2021 Grande festa ad Acacias 38 visto che Bellita sta bene e si è ...

