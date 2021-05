Una Vita, anticipazioni 21 maggio: Camino conosce Ildefonso (Di giovedì 20 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 21 maggio: grande svolta in arrivo nel rapporto tra Maite e Camino! Infatti la ragazza conoscerà il suo futuro marito. Una Vita, anticipazioni 21 maggio: Camino fa la conoscenza del pretendente che accetterà di sposare Felicia e Rosina faranno conoscere a Camino il suo nuovo pretendente: un nobile giovane di nome Ildefonso Cortès, che si è fatto onore in guerra. L’incontro dovrà avvenire al ristorante. Camino, per eVitare di far sospettare alla madre di essere ancora sentimentalmente legata a Maite (la quale dal canto suo vorrebbe essere solo amica della giovane Pasamar per proteggerla), acconsentirà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 maggio 2021) Una21: grande svolta in arrivo nel rapporto tra Maite e! Infatti la ragazzarà il suo futuro marito. Una21fa lanza del pretendente che accetterà di sposare Felicia e Rosina farannore ail suo nuovo pretendente: un nobile giovane di nomeCortès, che si è fatto onore in guerra. L’incontro dovrà avvenire al ristorante., per ere di far sospettare alla madre di essere ancora sentimentalmente legata a Maite (la quale dal canto suo vorrebbe essere solo amica della giovane Pasamar per proteggerla), acconsentirà ...

