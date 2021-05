Una vita, anticipazioni 20 maggio: la richiesta di Santiago (Di giovedì 20 maggio 2021) Santiago non riuscirà proprio a digerire il fatto che Genoveva gli abbia rifilato un assegno e così tornerà alla carica. Il giovane, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 20 maggio, si recherà da lei e le chiederà del denaro in contanti per poter lasciare il quartiere. Inoltre le dirà di essere a conoscenza del fatto che il bambino che aspetta è suo. Nel frattempo, Bellita migliorerà poco a poco, ma sarà stupita dall'assenza di Margarita ed infine, l'intero quartiere sarà sconvolto dalla morte di Ursula. Una vita, trama 20 maggio: José decide di non dire a Bellita la verità su quanto accaduto Le anticipazioni Una vita inerenti l'episodio in onda oggi pomeriggio, svelano che Bellita dopo essersi risvegliata ed ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 maggio 2021)non riuscirà proprio a digerire il fatto che Genoveva gli abbia rifilato un assegno e così tornerà alla carica. Il giovane, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 20, si recherà da lei e le chiederà del denaro in contanti per poter lasciare il quartiere. Inoltre le dirà di essere a conoscenza del fatto che il bambino che aspetta è suo. Nel frattempo, Bellita migliorerà poco a poco, ma sarà stupita dall'assenza di Margarita ed infine, l'intero quartiere sarà sconvolto dalla morte di Ursula. Una, trama 20: José decide di non dire a Bellita la verità su quanto accaduto LeUnainerenti l'episodio in onda oggi pomeriggio, svelano che Bellita dopo essersi risvegliata ed ...

Advertising

RaiNews : Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui h… - chetempochefa : 'Sto facendo una bella vita da tanti anni a questa parte e lo devo al misticismo. Ho frequentato tutte le religioni… - Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - michele_apicell : RT @GavinoSanna1967: Lo sviluppo sostenibile sarà il cavallo di Troia con cui introdurre la miseria in Costituzione. Capite bene che suona… - ReErthu : @thisismaneskin Non è successo niente come previsto, la vita sono come coriandoli del gusto, Allora adesso mi faccio una foto a mezzo busto, -