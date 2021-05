Una nuova tecnica diagnostica per l'Alzheimer precoce (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche se viene considerata una patologia dell'età avanzata, la malattia di Alzheimer può colpire persone relativamente giovani, al di sotto dei 65 anni di età. In questi casi diventa ancora più importante avere una diagnosi precoce. Con questo obiettivo, il Dipartimento di Fisica Medica ed Ingegneria dell'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione con la Huazhong University of Science and Technology (HUST) di Wuhan, in Cina, e con l'Università di Roma Tor Vergata, ha ora realizzato una nuova tecnica di indagine automatica delle immagini PET (Tomografia a Emissione di Positroni). Il nuovo metodo diagnostico, pubblicato sulla rivista scientifica European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, si basa sulla cosiddetta “texture analysis”, l'esame delle caratteristiche presenti nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche se viene considerata una patologia dell'età avanzata, la malattia dipuò colpire persone relativamente giovani, al di sotto dei 65 anni di età. In questi casi diventa ancora più importante avere una diagnosi. Con questo obiettivo, il Dipartimento di Fisica Medica ed Ingegneria dell'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione con la Huazhong University of Science and Technology (HUST) di Wuhan, in Cina, e con l'Università di Roma Tor Vergata, ha ora realizzato unadi indagine automatica delle immagini PET (Tomografia a Emissione di Positroni). Il nuovo metodo diagnostico, pubblicato sulla rivista scientifica European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, si basa sulla cosiddetta “texture analysis”, l'esame delle caratteristiche presenti nelle ...

