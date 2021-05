Una beffa atroce, 57mila euro in fumo e la strana frase del campione disperato: caso senza precedenti da Insinna (Di giovedì 20 maggio 2021) Il concorrente disperato. Siamo a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1 campionissimo in termini di ascolti. La puntata è quella trasmessa mercoledì 19 maggio e il concorrente disperato, nonché neo-campione, si chiama Nicola. Siamo alla Ghigliottina, il gioco finale delle parole-indizio e soluzione misteriosa. E il povero Nicola offre una risposta che si avvicina, e parecchio, a quella corretta. Pur essendo però sbagliata. Tanto che Insinna, dopo avergli comunicato la mancata vittoria, ha ammesso che se la risposta fosse stata tra le parole indizio, il risultato non sarebbe cambiato: avrebbe comunque portato alla soluzione corretta. Ma procediamo con ordine. Le parole indizio offerte a Nicola erano: mondo, epoca, lanciare, eco e alta. La risposta offerta dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il concorrente. Siamo a L'Eredità di Flavio, il quiz pre-serale di Rai 1 campionissimo in termini di ascolti. La puntata è quella trasmessa mercoledì 19 maggio e il concorrente, nonché neo-, si chiama Nicola. Siamo alla Ghigliottina, il gioco finale delle parole-indizio e soluzione misteriosa. E il povero Nicola offre una risposta che si avvicina, e parecchio, a quella corretta. Pur essendo però sbagliata. Tanto che, dopo avergli comunicato la mancata vittoria, ha ammesso che se la risposta fosse stata tra le parole indizio, il risultato non sarebbe cambiato: avrebbe comunque portato alla soluzione corretta. Ma procediamo con ordine. Le parole indizio offerte a Nicola erano: mondo, epoca, lanciare, eco e alta. La risposta offerta dal ...

