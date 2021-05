Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 20 maggio: Filippo vuole aiutare Roberto (Di giovedì 20 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 20 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3? Filippo interviene nella vendita dei terreni dei Cantieri per offrire una mediazione. Roberto riuscirà a chiudere l’accordo? Filippo prova a mediare perché il padre, Roberto Ferri, trovi un accordo per la vendita dei terreni. Pietro sembra aver trovato il modo per vendicarsi di Roberto. Ferri si rende conto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 20 maggio 2021)“Unal”, puntata del 202021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3?interviene nella vendita dei terreni dei Cantieri per offrire una mediazione.riuscirà a chiudere l’accordo?prova a mediare perché il padre,Ferri, trovi un accordo per la vendita dei terreni. Pietro sembra aver trovato il modo per vendicarsi di. Ferri si rende conto Articolo completo: dal blog SoloDonna

