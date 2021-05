Un posto al sole anticipazioni: Franco, promesse da marinaio! Lara doppiogiochista? (Di giovedì 20 maggio 2021) A Un posto al sole, dopo alcune settimane di mistero e un altro po’ di tempo in cui solo noi telespettatori avevamo capito come stavano le cose, ora la verità è chiara anche a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli): Pietro Abbate (Simon Grechi) è in realtà il figlio illegittimo del suo defunto suocero Attilio Corsani e dunque sarà molto difficile che riesca a liberarsi di lui prima di essere stato completamente annientato! Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di giovedì 20 maggio 2021 Nonostante questa consapevolezza e soprattutto nonostante il fatto che i Cantieri siano ormai prossimi al definitivo collasso, Ferri tornerà presto a sperare di poter ribaltare la situazione. Ciò che lo galvanizzerà sarà il ritorno a Napoli di Marina Giordano (Nina Soldano), intenzionata a ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 20 maggio 2021) A Unal, dopo alcune settimane di mistero e un altro po’ di tempo in cui solo noi telespettatori avevamo capito come stavano le cose, ora la verità è chiara anche a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli): Pietro Abbate (Simon Grechi) è in realtà il figlio illegittimo del suo defunto suocero Attilio Corsani e dunque sarà molto difficile che riesca a liberarsi di lui prima di essere stato completamente annientato! Leggi anche: UNALpuntata di giovedì 20 maggio 2021 Nonostante questa consapevolezza e soprattutto nonostante il fatto che i Cantieri siano ormai prossimi al definitivo collasso, Ferri tornerà presto a sperare di poter ribaltare la situazione. Ciò che lo galvanizzerà sarà il ritorno a Napoli di Marina Giordano (Nina Soldano), intenzionata a ...

