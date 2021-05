Un passo dal cielo 6, stasera l’ultima puntata: la verità sulla morte di Emma, cosa vedremo nell’episodio di giovedì 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Ultimo appuntamento su Rai 1 con la fiction di successo Un passo dal cielo 6 – I guardiani, in onda questa sera subito dopo I Soliti Ignoti. Protagonisti Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, che sono nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore per combattere contro la criminalità e tutelare l’ambiente, tra boschi, laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Un passo dal cielo 6 – I guardiani, stasera in tv l’ultima puntata: trama e anticipazioni nell’episodio di questa sera, giovedì 20 maggio, dal titolo “Lacrime nella pioggia“, dalle indagini che il commissario Nappi ha portato avanti nei mesi, costretto a indagare coinvolgendo anche la sorella Manuela, sono emersi particolari inquietanti sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Ultimo appuntamento su Rai 1 con la fiction di successo Undal6 – I guardiani, in onda questa sera subito dopo I Soliti Ignoti. Protagonisti Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, che sono nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore per combattere contro la criminalità e tutelare l’ambiente, tra boschi, laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Undal6 – I guardiani,in tv: trama e anticipazionidi questa sera,20, dal titolo “Lacrime nella pioggia“, dalle indagini che il commissario Nappi ha portato avanti nei mesi, costretto a indagare coinvolgendo anche la sorella Manuela, sono emersi particolari inquietanti...

