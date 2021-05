Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava e ultima puntata (Di giovedì 20 maggio 2021) Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata (finale di stagione) di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’ottava e ultima puntata nel dettaglio. trama ottava e ultima puntata Nell’episodio di oggi dal titolo “Lacrime nella pioggia”, nonostante tutti gli sforzi di Vincenzo, Francesco verrà a conoscenza di un segreto che lo lascerà interdetto e che finirà per ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e(finale di stagione) di Undal6 – I, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte lesull’ottava enel dettaglio.ottava eNell’episodio di oggi dal titolo “Lacrime nella pioggia”, nonostante tutti gli sforzi di Vincenzo, Francesco verrà a conoscenza di un segreto che lo lascerà interdetto e che finirà per ...

