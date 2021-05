Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, finale di stagione: anticipazioni ottava e ultima puntata di giovedì 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani è pronto per il gran finale. La fiction che vede come protagonisti i personaggi interpretati da Daniele Liotti, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello è arrivata all’ottava ed ultima puntata che andrà in onda giovedì 20 maggio 2021. I fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno gli ultimi sviluppi dei componenti del corpo forestale più famoso d’Italia e vedranno ancora una volta i loro beniamini alle prese con delicate questioni ed un segreto che lascerà senza parole. Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: ultima puntata Siamo arrivati all’epilogo finale per le guardie forestali di Un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Undal6 – Iè pronto per il gran. La fiction che vede come protagonisti i personaggi interpretati da Daniele Liotti, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello è arrivata all’edche andrà in onda202021. I fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno gli ultimi sviluppi dei componenti del corpo forestale più famoso d’Italia e vedranno ancora una volta i loro beniamini alle prese con delicate questioni ed un segreto che lascerà senza parole. Undal6 – ISiamo arrivati all’epilogoper le guardie forestali di Un ...

