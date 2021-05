Un nuovo TimeSplitters in lavorazione presso Free Radical Design (Di giovedì 20 maggio 2021) Deep Silver annuncia il ritorno di Free Radical Design, appena riformati e già al lavoro su di un nuovo capitolo di TimeSplitters Per poter incrociare il pad con TimeSplitters bisogna tornare indietro di oltre quindi anni, dato che Future Perfect, l’ultimo capitolo del franchise, risale oramai al lontanissimo 2005. Sembra, però, che dopo numerose voci di corridoio e smentite varie, lo storico shooter sia pronto a ritornare, e proprio per mano del team originale. L’IP è stata acquistata nel 2018 da parte di Embracer Group, compagnia che poi aveva visto l’arrivo anche di Steven Ellis (co-creatore e co-fondatore di Free Radical Design), e nuove news sembrano agitare il futuro di questa serie. TimeSplitters: i rinati ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 maggio 2021) Deep Silver annuncia il ritorno di, appena riformati e già al lavoro su di uncapitolo diPer poter incrociare il pad conbisogna tornare indietro di oltre quindi anni, dato che Future Perfect, l’ultimo capitolo del franchise, risale oramai al lontanissimo 2005. Sembra, però, che dopo numerose voci di corridoio e smentite varie, lo storico shooter sia pronto a ritornare, e proprio per mano del team originale. L’IP è stata acquistata nel 2018 da parte di Embracer Group, compagnia che poi aveva visto l’arrivo anche di Steven Ellis (co-creatore e co-fondatore di), e nuove news sembrano agitare il futuro di questa serie.: i rinati ...

