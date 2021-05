Ultimati i lavori nella nuova sede della succursale dell’Alfano I (Di giovedì 20 maggio 2021) di Monica De Santis La Provincia di Salerno sta per ultimare i lavori di adeguamento dell’ultimo piano dell’ex Istituto provinciale per l’infanzia IPI di Salerno in via Mauri, locali che saranno destinati al Liceo?Alfano?I, diretto da Elisabetta Barone. La conferma dell’ultimazione dei lavori arriva direttamente dall’Ente Provincia di?Salerno. “Gli ambienti sono stati ristrutturati – afferma il Presidente Michele Strianese – per ospitare la succursale del Liceo Statale Alfano I di Salerno. Sono state ricavate ben 10 aule, due laboratori, una sala professori e un ufficio di segretaria. L’importo complessivo dell’intervento è stato di circa 200 mila euro. L’intervento è stato finanziato con fondi del MIUR (decreto MIUR del 29 luglio 2020, n. 77) ed è coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) di Monica De Santis La Provincia di Salerno sta per ultimare idi adeguamento dell’ultimo piano dell’ex Istituto provinciale per l’infanzia IPI di Salerno in via Mauri, locali che saranno destinati al Liceo?Alfano?I, diretto da Elisabetta Barone. La conferma dell’ultimazione deiarriva direttamente dall’Ente Provincia di?Salerno. “Gli ambienti sono stati ristrutturati – afferma il Presidente Michele Strianese – per ospitare ladel Liceo Statale Alfano I di Salerno. Sono state ricavate ben 10 aule, due laboratori, una sala professori e un ufficio di segretaria. L’importo complessivo dell’intervento è stato di circa 200 mila euro. L’intervento è stato finanziato con fondi del MIUR (decreto MIUR del 29 luglio 2020, n. 77) ed è coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele ...

