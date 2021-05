Ultima puntata de Il Segreto, venerdì 28 maggio 2021: la fine di tutto (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ ormai ufficiale che l’Ultima puntata de Il Segreto andrà in onda il prossimo venerdì 28 maggio 2021 e per l’occasione Mediaset ha dedicato una serata alla conclusione delle vicende di Puente Viejo. Finalmente si scoprirà quale saranno i destini dei protagonisti come Francisca e Raimundo, Isabel e i suoi figli, Dolores e tutta la sua famiglia e molti altri. Qualche mistero sarà svelato e altri resteranno forse irrisolti, ma per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda dell’episodio finale su Canale 5 alle ore 21:30. puntata finale de Il Segreto: i grandi protagonisti Raimundo e Francisca sono stati i protagonisti assoluti intorno ai quali si sono snocciolate le storie di tutti coloro che sono passati da Puente Viejo. Ad iniziare da Pepa e Tristan ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ ormai ufficiale che l’de Ilandrà in onda il prossimo28e per l’occasione Mediaset ha dedicato una serata alla conclusione delle vicende di Puente Viejo. Finalmente si scoprirà quale saranno i destini dei protagonisti come Francisca e Raimundo, Isabel e i suoi figli, Dolores e tutta la sua famiglia e molti altri. Qualche mistero sarà svelato e altri resteranno forse irrisolti, ma per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda dell’episodio finale su Canale 5 alle ore 21:30.finale de Il: i grandi protagonisti Raimundo e Francisca sono stati i protagonisti assoluti intorno ai quali si sono snocciolate le storie di tutti coloro che sono passati da Puente Viejo. Ad iniziare da Pepa e Tristan ...

