Ulisse Il Piacere della scoperta torna in Tv: il ritorno di Alberto Angela, ecco quando andrà in onda la nuova puntata (Di giovedì 20 maggio 2021) Grande ritorno per Ulisse Il Piacere della scoperta su Rai 1. Il programma di Alberto Angela torna così in tv dopo la sospensione avvenuta nei giorni scorsi a causa dell’emergenza Covid che ha obbligato la squadra a rallentare il ritmo di produzione. «L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove», aveva precisato la produzione in una nota. Adesso però è tutto pronto per la ripartenza del programma, ecco tutte le novità. Ulisse Il Piacere della scoperta torna in Tv, Alberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) GrandeperIlsu Rai 1. Il programma dicosì in tv dopo la sospensione avvenuta nei giorni scorsi a causa dell’emergenza Covid che ha obbligato la squadra a rallentare il ritmo di produzione. «L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntateserie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove», aveva precisato la produzione in una nota. Adesso però è tutto pronto per la ripartenza del programma,tutte le novità.Ilin Tv,...

Advertising

CorriereCitta : Ulisse Il Piacere della scoperta torna in Tv: il ritorno di Alberto Angela, ecco quando andrà in onda la nuova punt… - gcrussonap : RT @UlisseRai1: Interpretare la caduta dei fulmini, le viscere degli animali, il volo degli uccelli: questa è la Disciplina etrusca. Guarda… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #ulisse Il piacere della scoperta non va in onda il #19maggio, #albertoangela slitta al giovedì per le ultime due puntate… - ValeDaRiz : RT @_diana87: Ultima settimana e poi #Ulisse torna in onda il giovedì per le puntate finali. #AlbertoAngela ci dà appuntamento al #27maggio… - _diana87 : Ultima settimana e poi #Ulisse torna in onda il giovedì per le puntate finali. #AlbertoAngela ci dà appuntamento al… -