Ufficiale | Massimiliano Notari nuovo responsabile dell’Area Scouting del Parma

(Di giovedì 20 maggio 2021) IlCalcio 1913 comunica che, dopo i nuovi arrivi delle ultime settimane, un’altra figura arriverà ad integrare il proprio organigramma.sarà infatti ildel club. Nato a Como il 14 febbraio 1972,ha giocato in tutte le categorie professionistiche, vestendo le casacche di Juventus, Saronno, Acireale, Pistoiese, Triestina, Alzano Virescit, Guanzatese, Seregno e Olginatese. Dopo l’addio al calcio giocato ha prima intrapreso la strada da allenatore, sulle panchine di Olginatese e Corsico. In seguito ha ricoperto il ruolo di osservatore nel Mantova e nel Milan, fino alla sua esperienza più recente, quella diInternazionale ...

