Ue, la commissaria Kyriakides: 'Sul Covid guardiamo all'estate con cauto ottimismo, ma...' (Di giovedì 20 maggio 2021) ottimismo ma anche responsailità. "La situazione del Covid migliora in tutta l'Unione: da metà aprile, il numero di casi è diminuito del 39%. Il 40% della popolazione adulta dell'Ue ha ricevuto almeno ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021)ma anche responsailità. "La situazione delmigliora in tutta l'Unione: da metà aprile, il numero di casi è diminuito del 39%. Il 40% della popolazione adulta dell'Ue ha ricevuto almeno ...

Advertising

globalistIT : - MariMariDrag : RT @EsteriLega: (ANSA)- La Commissione UE ha firmato il contratto con Pfizer-BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino… - Carlothefirst : RT @EsteriLega: (ANSA)- La Commissione UE ha firmato il contratto con Pfizer-BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino… - EsteriLega : (ANSA)- La Commissione UE ha firmato il contratto con Pfizer-BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del… - CdT_Online : Lo hanno annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la commissaria per la salute Stella Kyri… -