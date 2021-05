UCI Luxe Maximo, da oggi a Roma la nuova sala cinematografica di lusso (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal 20 maggio UCI riparte in molte città e con UCI Luxe Maximo offrirà agli spettatori un'esperienza cinematografica di lusso: scopriamola insieme! Dal 20 maggio UCI riparte in molte città e con UCI Luxe Maximo offrirà agli spettatori di Roma una sala cinematografica di lusso per un'esperienza del tutto inedita: scopriamola insieme! UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 43 strutture multiplex e 440 schermi, è lieta di annunciare che da oggi 20 maggio UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bicocca, UCI Casoria, UCI Como, UCI Curno, UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara Genova, UCI Fiume Veneto, UCI Gioia del Colle, UCI Lissone, UCI Marcianise, UCI Meridiana Bologna UCI ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal 20 maggio UCI riparte in molte città e con UCIoffrirà agli spettatori un'esperienzadi: scopriamola insieme! Dal 20 maggio UCI riparte in molte città e con UCIoffrirà agli spettatori diunadiper un'esperienza del tutto inedita: scopriamola insieme! UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 43 strutture multiplex e 440 schermi, è lieta di annunciare che da20 maggio UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bicocca, UCI Casoria, UCI Como, UCI Curno, UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara Genova, UCI Fiume Veneto, UCI Gioia del Colle, UCI Lissone, UCI Marcianise, UCI Meridiana Bologna UCI ...

