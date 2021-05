Advertising

TV7Benevento : Tv: Disney+, la Misteriosa Accademia dei Giovani Geni debutta il 25 giugno... - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni: il trailer e il poster della nuova serie Disney+… - Think_movies : “La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni”: la nuova serie arriverà il 25 giugno su Disney+ – il Poster e il Traile… - moviestruckers : #LaMisteriosaAccademiaDeiGiovaniGeni dal 25 giugno su Disney+ - Nerdmovieprod : La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni: data, trailer e poster della nuova serie Disney+ #disney #TonyHale -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ Misteriosa

La serie LaAccademia dei Giovani Geni arriverà su+ il 25 giugno e online sono stati diffusi il trailer e la locandina ufficiale del progetto ispirato ai romanzi best - seller scritti da Trenton ...pubblica oggi un nuovo trailer de LaAccademia dei Giovani Geni, show in arrivo in esclusiva su+ il 25 giugno. Durante la giornata di oggiha pubblicato un nuovo lungo ...Condividi questo articolo:Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Disney+ ha svelato il trailer e la key art della nuova serie originale La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni. Basata sulla serie di libri best- ...Tony Hale e un gruppo di giovani interpreti al centro de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, serie originale Disney+.