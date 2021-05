Tutto Sposi alla Mostra d’Oltremare dal 16 al 24 ottobre. Lino Ferrara: Sarà la prima fiera italiana del wedding (Di giovedì 20 maggio 2021) Da un lato l’accordo tra Mostra d’Oltremare e Tutto Sposi (16-24 ottobre)per la fiera del wedding più importante d’Italia, dall’altro l’azione di Asso Fiere per favorire la ripartenza del settore con sostegni agli eSpositori. Questa la sintesi della riapertura del mondo fieristico in Campania che, grazie al nuovo Dpcm, potrà iniziare dal 15 giugno prossimo. Il patron di Tutto Sposi, Lino Ferrara, auspica così la ripresa: “Non vediamo l’ora di riprendere le nostre attività fieristiche e siamo fiduciosi della sinergia che trova una forte sponda nella nuova governance della Mostra d’Oltremare per indicare ogni utile iniziativa volta a facilitare le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Da un lato l’accordo tra(16-24)per ladelpiù importante d’Italia, dall’altro l’azione di Asso Fiere per favorire la ripartenza del settore con sostegni agli etori. Questa la sintesi della riapertura del mondo fieristico in Campania che, grazie al nuovo Dpcm, potrà iniziare dal 15 giugno prossimo. Il patron di, auspica così la ripresa: “Non vediamo l’ora di riprendere le nostre attività fieristiche e siamo fiduciosi della sinergia che trova una forte sponda nella nuova governance dellaper indicare ogni utile iniziativa volta a facilitare le ...

