Tutti contro Patuanelli | nervi tesissimi nel M5s | il ministro fa la mossa e minaccia finte dimissioni

Un Movimento Cinque Stelle senza più un'identità precisa, tradita da tempo quella di portavoce della rabbia degli italiani contro la casta. In attesa che Giuseppe Conte, il leader designato da Beppe Grillo e Luigi Di Maio, si assuma finalmente le sue responsabilità. Allo sbando, dilaniato da guerre esterne e interne. Quella con Davide Casaleggio, che rifiuta di fornire la lista degli iscritti. E tante, intestine, che rischiano di far definitivamente scoppiare una formazione tenuta insieme ormai con un dito di colla. Nelle scorse ore è così andata in scena la minaccia del ministro Stefano Patuanelli, che ha paventato l'ipotesi dimissioni. Oggetto del contendere, come rivelato dal Fatto Quotidiano, l'attacco ricevuto da una sessantina di parlamentari del suo stesso partito, il M5S, in gran parte del ...

