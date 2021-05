Turismo, gas, shipping. La triplice svolta atlantista della Grecia (Di giovedì 20 maggio 2021) Turismo, gas e shipping sono le tre frecce all’arco della Grecia, trasformatasi da Cenerentola d’Europa a player euromediterraneo e atlantista.La contemporanea stabilizzazione in chiave economica e geopolitica di infrastrutture chiave come gasdotti, porti e aeroporti rappresenta un investimento di primo piano nel medio-lungo periodo come dimostrano le interlocuzioni con la Germania e lo stop a Pechino su Cosco al Pireo, che già ha cambiato volto all’hub ellenico. QUI EGEO Riparte il Turismo in Grecia, ma ad incassare è anche Berlino, che già sotto l’Acropoli ha avuto dal 2012 in poi riflessi commerciali e politici precisi. Sono stati ultimati i lavori ai 14 aeroporti ellenici privatizzati dalla società tedesca Fraport: Salonicco, Kavala, Santorini, Mykonos, Chania, ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021), gas esono le tre frecce all’arco, trasformatasi da Cenerentola d’Europa a player euromediterraneo e.La contemporanea stabilizzazione in chiave economica e geopolitica di infrastrutture chiave come gasdotti, porti e aeroporti rappresenta un investimento di primo piano nel medio-lungo periodo come dimostrano le interlocuzioni con la Germania e lo stop a Pechino su Cosco al Pireo, che già ha cambiato volto all’hub ellenico. QUI EGEO Riparte ilin, ma ad incassare è anche Berlino, che già sotto l’Acropoli ha avuto dal 2012 in poi riflessi commerciali e politici precisi. Sono stati ultimati i lavori ai 14 aeroporti ellenici privatizzati dalla società tedesca Fraport: Salonicco, Kavala, Santorini, Mykonos, Chania, ...

