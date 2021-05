Tunisi: Lamorgese, flessibilità rimpatri e segnalazioni partenze migranti. Accordo fra governi (Di giovedì 20 maggio 2021) Più flessibilità sui rimpatri e una 'linea diretta' tra le autorità italiane e quelle Tunisine per segnalare tempestivamente la partenza delle barche di migranti dalle coste. Accordo Italia Tunisia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) Piùsuie una 'linea diretta' tra le autorità italiane e quellene per segnalare tempestivamente la partenza delle barche didalle coste.Italiaa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Viminale : Il ministro #Lamorgese ???? e il commissario europeo #Johansson ???? a colloquio prima della partenza per #Tunisi per g… - Radio1Rai : ??La crisi tra #Spagna e# Marocco, riapre il dibattito sull'immigrazione. Oggi la ministra #Lamorgese sarà in visita… - Viminale : Incontro a Tunisi del ministro #Lamorgese ???? e il commissario #Johansson ???? con il Presidente della Repubblica… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Come fermare gli sbarchi La ministra #Lamorgese in tilt E #Draghi tuona in #Europa - FirenzePost : Tunisi: Lamorgese, flessibilità rimpatri e segnalazioni partenze migranti. Accordo fra governi -