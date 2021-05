Tullio Solenghi e Laura: “Era destino”, come si sono conosciuti? (Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È un personaggio amato del mondo dello spettacolo, Tullio Solenghi, da tempo legato alla moglie Laura, ma come si sono conosciuti? Gli aneddoti del primo incontro Il personaggio molto noto ed amato del mondo dello spettacolo, Tullio Solenghi, dai mille talenti e dalla carriera davvero importante: da tempo è sposato con sua moglie, Laura Fiandra, Leggi su youmovies (Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È un personaggio amato del mondo dello spettacolo,, da tempo legato alla moglie, masi? Gli aneddoti del primo incontro Il personaggio molto noto ed amato del mondo dello spettacolo,, dai mille talenti e dalla carriera davvero importante: da tempo è sposato con sua moglie,Fiandra,

Advertising

UmbertoPaolini : RT @EssereVegan: 'Vegani esagerati? Ma siete mai entrati in un mattatoio? È facile mangiare il prosciutto senza vedere cosa c’è dietro. È u… - InfogioGe : RT @goamagazine: Al Teatro Duse, dall’1 al 6 giugno 2021 andrà in scena “La risata nobile. Da Aristofane ad Achille Campanile“, uno spettac… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Al #TeatroNazionale di Genova dall’1 al 6 giugno 2021 va in scena 'La risata nobile. Da Aristofane ad Achille Campanile',… - goamagazine : Al Teatro Duse, dall’1 al 6 giugno 2021 andrà in scena “La risata nobile. Da Aristofane ad Achille Campanile“, uno… - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Torna il teatro, al Nazionale c'è Tullio Solenghi. A Genova va in scena 'La risata nobile' con la regia di Maifredi #ANSA… -