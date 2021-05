Triathlon | Qualificazioni Olimpiadi | l’Italia va a caccia del pass per Tokyo nella staffetta mista

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) Domani, venerdì 21 maggio, alle ore 12.30 italiane, a Lisbona, in Portogallo, si disputerà l’evento di qualificazione olimpica delladel: in palio gli ultimi tre posti disponibili per qualificare automaticamente due uomini e due donne da schierare in questo format e nelle prove individualirassegna olimpica. Ad inizio maggio erano stati assegnati i primi 28per i Giochi Olimpici nela seguito della chiusura del periodo di qualificazione tramite il ranking per quanto concerne la, che ha consegnato ai primi sette Paesi in graduatoria il biglietto per le: si tratta di Francia, Australia, USA, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Germania e Paesi Bassi. A questi vanno ...