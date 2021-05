Tre stili diversi da copiare ad altrettante star di ieri e di oggi | in base alla forma del viso e al gusto personale

Leggi su iodonna

Forse non è la montatura più facile da indossare, eppure piace a molte. Gli occhiali da sole tondi, infatti, sono al centro delle tendenze per l'estate 2021. Si sono visti sulle passerelle (digitali) e sono presenti nelle proposte di collezione di tutti i marchi, piccoli e grandi. Per poter dire a chi stanno bene si devono distinguere i modelli: esistono gli occhiali con lenti tonde e maxi, quelli con lenti piccole e tendenti all'ovale e quelli perfettamente tondi, ma di dimensioni più piccole rispetto ai primi. Ognuno di questi si riflette in una particolare decade o stile, con le celeb a fare da ricordo fotografico di quel particolare periodo.