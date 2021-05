Travolto da un treno sui binari | dramma nei pressi della stazione

Advertising

sulsitodisimone : RT @genovatoday: Rapallo, muore travolto da un treno: traffico ferroviario sospeso - Miti_Vigliero : RT @genovatoday: Rapallo, muore travolto da un treno: traffico ferroviario sospeso - PatriziaOrlan11 : RT @genovatoday: Rapallo, muore travolto da un treno: traffico ferroviario sospeso - genovatoday : Rapallo, muore travolto da un treno: traffico ferroviario sospeso - vrncf : @mollastare Il loro Samuele travolto mentre uscivo dal bar correndo per non perdere il treno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto treno

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Genova Today , un uomo, di cui non si conosce l'identità, è statoda unin corsa: l' Intercity 505 che era partito da ...Rapallo (Genova) - Tragedia questa mattina alla stazione di Rapallo dove un uomo è statoe ucciso da unin transito. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.20. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dell'investimento mortale. Sul posto sono intervenuti ...Ha suscitato forte impressione in città la morte, questa mattina travolto dell’Intercity 505, di un rapallese di 55 anni. Come avviene in questi casi nessuna dichiarazione ufficiale degli inquirenti s ...La circolazione dei treni è rimasta bloccata per oltre un'ora, alle 10.30 è ripresa su un solo binario a senso alternato ...