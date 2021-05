Travolti da una valanga | la Val Seriana piange Fernando e Oscar

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si erano incamminati insieme ad altri due scialpinisti sul versante altoatesino del Gran Zebrù, una delle più belle cime del gruppo dell’Ortles: una cordata come tante altre, ramponi ai piedi e sci in spalla, sotto una copiosa nevicata. Uno scenario mozzafiato quello che stavano attraversandoBergamelli, 55enne di Pradalunga, eCavagnis, 47enne di Vertova ex ciclista professionista, quando improvvisamente sono stati investiti da unache li ha trascinati per centinaia di metri. La tragedia poco dopo mezzogiorno, a 3.700 metri di quota: i compagni che erano con loro, tra i quali Simone Semperboni, guida alpina di Lizzola, sono stati solo sfiorati e hanno immediatamente lanciato l’allarme che ha attivato il soccorso alpino di Bormio e Sondrio e di Solda. Per i due alpinisti bergamaschi, però, non c’era già più nulla ...