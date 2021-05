Transformania | il nuovo Hotel Transylvania video

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nel nostro Paese è stato tradotto con Uno scambio mostruoso. Il titolo originale invece è, ed è il quarto capitolo della saga con protagonista la sgangherata famiglia di mostri. Di cosa parla? In questa nuova avventura Jonathan, ancora unico umano tra vampiri, zombie, lupi mannari e altre strane creature, si sente troppo inadeguato e vorrebbe essere più simile a loro. Chiede quindi aiuto a Van Helsing. Il raggio dello scienziato trasforma il ragazzo in un mostro: ma la macchina, vittima di un malfunzionamento, muta anche tutti i mostri dell’in esseri umani. Drac, con la figlia Mavis e il resto del gruppo, dovrà trovare al più presto una soluzione prima che la mutazione diventi definitiva. Questo, a grandi linee, è ...

Hotel Transylvania 4, cosa sappiamo approfondimento Monster Pets - Cuccioli mostruosi: il... Hotel Transylvania:è stato ideato da Todd Durham , mentre la sceneggiatura è di Genndy ...Questovideogioco include tanti personaggi amati dai fan e in arrivo dal celebre franchise di ... Il prossimo film della serie , Hotel Transylvania:, è previsto per questa estate.