"Tra qualche mese potrò riposare". L'ultimo avviso del Presidente (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ho ha scandito come un pendolo, il non voler rimanere al Colle alla scadenza del settennato, prevista il 3 febbraio del prossimo anno. Almeno cinque volte, in meno di cinque mesi. L'ultima ieri, parlando ai bambini dell'Istituto comprensivo Fiume Giallo-Scuola primaria Geronimo Stilton di Roma, ma rivolgendosi di certo ai partiti che, come spesso accade, fanno i conti senza l'oste. E così, per non dimenticare, il capo dello Stato è tornato a scandire. "Tra 8 mesi il mio incarico termina – ha detto Sergio Mattarella - io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi". L'aveva ribadito già, in forma forse più ermetica, ventiquattr'ore prima, martedì 18 maggio, a Brescia. "È il tempo del rilancio, della ripresa, del pensare e progettare il futuro", aveva detto il capo dello Stato nel corso di una visita nel capoluogo lombardo.

