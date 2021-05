Totti insultato prima di Atalanta-Juve? La smentita (Di giovedì 20 maggio 2021) Attraverso una storia Instagram, l’ex numero 10 della Roma smentisce di essere stato insultato dai tifosi bianconeri prima della Finale di Coppa Italia “Ritornare allo stadio e vedere la partita di pallone con il proprio tifo è stato emozionante. Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi Juventini, anzi, ci hanno osannato. Viva lo sport“. Con queste parole, rese attraverso una storia Instagram, Francesco Totti smentisce la notizia – balzata in cima alle agenzie nella serata di ieri – che voleva l’ex capitano della Roma e suo figlio vittime degli improperi di un manipolo di tifosi Juventini nell’ambito di alcuni scontri tra le due tifoserie prima della Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. L’accaduto Ciò che invece ha ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) Attraverso una storia Instagram, l’ex numero 10 della Roma smentisce di essere statodai tifosi bianconeridella Finale di Coppa Italia “Ritornare allo stadio e vedere la partita di pallone con il proprio tifo è stato emozionante. Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosintini, anzi, ci hanno osannato. Viva lo sport“. Con queste parole, rese attraverso una storia Instagram, Francescosmentisce la notizia – balzata in cima alle agenzie nella serata di ieri – che voleva l’ex capitano della Roma e suo figlio vittime degli improperi di un manipolo di tifosintini nell’ambito di alcuni scontri tra le due tifoseriedella Finale di Coppa Italia trantus e. L’accaduto Ciò che invece ha ...

