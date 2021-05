Tottenham, Kane esce allo scoperto: “Forse con 116 milioni mi venderanno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Serviva una chiara intervista a Skybet per dimostrare una volta per tutte la volontà di lasciare Londra. Harry Kane lo ha detto chiaramente, è giunto il momento di ringraziare il Tottenham per tutti questi fruttuosi anni e di approdare in un’altra squadra con un solo obiettivo: vincere. Dopo anni fatti di reti, di grandissime prestazioni non è arrivato nessun trofeo. Ed è proprio questo uno dei rimpianti che l’inglese si trascina da anni: arrivato all’età di 27 anni è arrivato il momento di portare a casa titoli e di dimostrare il proprio valore anche al di fuori del Regno Unito. Kane-Tottenham: cosa ha dichiarato a Gary Neville? Ecco la chiacchierata che il centravanti ha fatto con Gary Neville per Skybet. Non ha usato giri di parole per esprimere quello che pensa, e dopo l’addio di Mourinho i tifosi degli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Serviva una chiara intervista a Skybet per dimostrare una volta per tutte la volontà di lasciare Londra. Harrylo ha detto chiaramente, è giunto il momento di ringraziare ilper tutti questi fruttuosi anni e di approdare in un’altra squadra con un solo obiettivo: vincere. Dopo anni fatti di reti, di grandissime prestazioni non è arrivato nessun trofeo. Ed è proprio questo uno dei rimpianti che l’inglese si trascina da anni: arrivato all’età di 27 anni è arrivato il momento di portare a casa titoli e di dimostrare il proprio valore anche al di fuori del Regno Unito.: cosa ha dichiarato a Gary Neville? Ecco la chiacchierata che il centravanti ha fatto con Gary Neville per Skybet. Non ha usato giri di parole per esprimere quello che pensa, e dopo l’addio di Mourinho i tifosi degli ...

