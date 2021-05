-Toto-Wolff | l’università di Cranfield lo ha premiato

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il capo del team Mercedes -ha ricevuto un premio daldiper il suo “eccezionale contributo all’economia e alla società”. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti ed è in dubbio che la Mercedes sia cresciuta in modo esponenziale sotto la sua guida. Anche Helmut Mako è statocon lo stesso riconoscimento.ovviamente si è detto felice di essere stato insignito per la sua gestione al team. Gp Monaco F1: le dichiarazioni dei piloti Alfa Romeo -: di che premio si tratta? “D’ora in poi tutti devono chiamarmi dottore!” scherza il capo del team Mercedes. L’austriaco da Monaco è arrivato conquistando un dottorato honoris causa (“Laurea Honoris ...

