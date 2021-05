Torino, maglia celebrativa per Izzo per le 100 presenze – FOTO (Di giovedì 20 maggio 2021) maglia celebrativa per Armando Izzo: il Torino l’ha omaggiato con una maglia celebrativa per le 100 presenze in granata maglia celebrativa per Armando Izzo per aver raggiunto le 100 presenze in granata. Queste le parole di ringraziamento sui social: «Grazie al Torino per questa maglia celebrativa. Sono orgoglioso per le mie 100 presenze col Toro e sono fiero di aver sempre lottato, sudato e difeso questa gloriosa maglia, nel bene e nel male. Cento volte grazie». maglia celebrativa per @ArmandoIzzo1 in occasione delle sue presenze in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021)per Armando: ill’ha omaggiato con unaper le 100in granataper Armandoper aver raggiunto le 100in granata. Queste le parole di ringraziamento sui social: «Grazie alper questa. Sono orgoglioso per le mie 100col Toro e sono fiero di aver sempre lottato, sudato e difeso questa gloriosa, nel bene e nel male. Cento volte grazie».per @Armando1 in occasione delle suein ...

Advertising

GiorgioGerardi1 : RT @IlTraduci: #Benevento in serie B dopo il pareggio del Torino. Auguriamo alla squadra e alla splendida città un rapido ritorno in serie… - persemprecalcio : ?? Cosa c’è da festeggiare questa ennesima sciagurata stagione granata? La risposta è semplice: nulla. ?? Il #Torino… - Giovann32713588 : RT @IlTraduci: #Benevento in serie B dopo il pareggio del Torino. Auguriamo alla squadra e alla splendida città un rapido ritorno in serie… - casassa_michael : @juventusfc @adidasfootball SPERIAMO CHE LA MAGLIA CHE LA SECONDA MAGLIA SAI RIPRESENTA LA CITTÀ DI TORINO O LA REG… - AntonioNbo15 : @VPrivaci Tranquilla, verrà a Torino con la maglia granata quando si dovrà votare per le comunali ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino maglia Lazio, c'è l'ultima con il Sassuolo: il punto ...la sua avventura in biancoceleste potrebbe essere terminata nel quarto d'ora contro il Torino. Le ... Si giocano una maglia sul centrodestra uno tra Marusic e Patric. Hoedt è fuori lista, Musacchio ...

Lettera a Buffon: spero definitiva... stavolta ... forse qualcuno si sta organizzando, saltando le misure Covid, e al ritorno a Torino ti farà una ... per poi ritrovarti degradato di fascia di capitano, numero di maglia, e seduto su una panchina che ...

Torino, maglia celebrativa per Izzo per le 100 presenze - FOTO Calcio News 24 Mick Wallace l’ha rifatto: al Parlamento Europeo con la maglia del Toro L'eurodeputato Mick Wallace si è presentato nuovamente al Parlamento europeo con la maglia del Toro per celebrare la salvezza granata ...

Cristiano Ronaldo: lascia Torino? Scoprilo insieme a tante altre curiosità su CR7!Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, è la prima tifosa del fuoriclasse portoghese e delle squadre per cui gioca Cristiano Ronaldo: lascia Torino?

...la sua avventura in biancoceleste potrebbe essere terminata nel quarto d'ora contro il. Le ... Si giocano unasul centrodestra uno tra Marusic e Patric. Hoedt è fuori lista, Musacchio ...... forse qualcuno si sta organizzando, saltando le misure Covid, e al ritorno ati farà una ... per poi ritrovarti degradato di fascia di capitano, numero di, e seduto su una panchina che ...L'eurodeputato Mick Wallace si è presentato nuovamente al Parlamento europeo con la maglia del Toro per celebrare la salvezza granata ...Scoprilo insieme a tante altre curiosità su CR7!Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, è la prima tifosa del fuoriclasse portoghese e delle squadre per cui gioca Cristiano Ronaldo: lascia Torino?