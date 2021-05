Tor Bella Monaca, blitz antidroga porta a tre arresti (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 3 persone nel noto quartiere nella periferia est della Capitale. Ieri mattina, in via Arnaldo Brandizzi, i Carabinieri, nel corso di mirati controlli Alle persone sottoposte alle misure cautelari e preventive, hanno arrestato un romano di 65 anni, che si trovava ai domiciliari. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare al termine della quale hanno rinvenuto e sequestrato 19 dosi di cocaina del peso di circa 8 grammi, e la somma contante di 110 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. In serata in due distinte attività, in una nota piazza di via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato una pusher 46enne, e un 22enne egiziano. La donna, disoccupata e già nota per i suoi precedenti, è stata bloccata dai militari e trovata in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno arrestato 3 persone nel noto quartiere nella periferia est della Capitale. Ieri mattina, in via Arnaldo Brandizzi, i Carabinieri, nel corso di mirati controlli Alle persone sottoposte alle misure cautelari e preventive, hanno arrestato un romano di 65 anni, che si trovava ai domiciliari. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare al termine della quale hanno rinvenuto e sequestrato 19 dosi di cocaina del peso di circa 8 grammi, e la somma contante di 110 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. In serata in due distinte attività, in una nota piazza di via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato una pusher 46enne, e un 22enne egiziano. La donna, disoccupata e già nota per i suoi precedenti, è stata bloccata dai militari e trovata in ...

