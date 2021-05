Tommaso Zorzi confessa a Rocco Siffredi: «Voglio fare uno di quei film lì…» (Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre il “Punto Zeta” nella fascia pomeridiana di Italia 1 chiude, Tommaso Zorzi sceglie di giocarsi il tutto per tutto sul web, il suo territorio. Il vincitore del “GF Vip” si è concesso una lunga chiacchierata con Rocco Siffredi, che senza filtri ha fatto delle confidenze e considerazioni sul tema in cui è maestro: la sessualità. «Come mi vedresti in uno dei tuoi film?», ha domandato il conduttore. «Sei un ragazzo libero», ha risposto l’ospite. leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini punge Tommaso Zorzi: «Non si può improvvisare», stoccata dopo il “GF Vip” Tommaso Zorzi si confessa a Rocco Siffredi: «Voglio fare uno di quei ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre il “Punto Zeta” nella fascia pomeridiana di Italia 1 chiude,sceglie di giocarsi il tutto per tutto sul web, il suo territorio. Il vincitore del “GF Vip” si è concesso una lunga chiacchierata con, che senza filtri ha fatto delle confidenze e considerazioni sul tema in cui è maestro: la sessualità. «Come mi vedresti in uno dei tuoi?», ha domandato il conduttore. «Sei un ragazzo libero», ha risposto l’ospite. leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini punge: «Non si può improvvisare», stoccata dopo il “GF Vip”si: «uno di...

