Tokyo 2020 | Viviani | “Essere portabandiera sarà diverso da ogni vittoria”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Sono veramente onorato e orgoglioso di. Quando ho saputo che oggi sarebbe stato il giorno e che sarei stato in gara, ho detto subito di avvisarmi in caso di ufficialità. Incredibile quanto faccia la testa, nonostante la tappa dura ho passato proprio una bella giornata“. Queste le dichiarazioni di Eliainsieme a Jessica Rossi. Il ciclista della Cofidis non nasconde la propria felicità. “una soddisfazione diversa da qualsiasi– racconta a Rai Sport dopo la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 – Me la godrò e me la porterò dietro per tutta la vita. È un ruolo che mi piace e non vedo l’ora di fare: andare a prendere quella bandiera e sfilare aincredibile. ...