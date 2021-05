Tiro con l’Arco: Lucilla Boari si arrende ai sedicesimi. Il Canada elimina l’Italia ai quarti nella sfida a coppie (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiude a Losanna l’avventura di Lucia Boari nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’Arco specialità ricurvo. In Svizzera l’azzurra era riuscita a raggiungere i sedicesimi di finale, ma ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’olandese Gabriela Schloesser con un risultato di 0 a 6. Con l’eliminazione della mantovana si chiude dunque l’avventura dei nostri connazionali nel tabellone individuale vista l’esclusione ieri di tutti gli uomini. La 24enne ha dato battaglia oggi in un match con un minimo scarto con l’avversaria in tutte le ‘volée’ disputate. La Boari, in coppia con Mauro Nespoli, ha raggiunto i quarti di finale nel torneo a coppie miste. Dopo aver inflitto un pesante 6-0 contro la Romania, il duetto italiano ha ceduto ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiude a Losanna l’avventura di Luciatappa di Coppa del Mondo diconspecialità ricurvo. In Svizzera l’azzurra era riuscita a raggiungere idi finale, ma ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’olandese Gabriela Schloesser con un risultato di 0 a 6. Con l’zione della mantovana si chiude dunque l’avventura dei nostri connazionali nel tabellone individuale vista l’esclusione ieri di tutti gli uomini. La 24enne ha dato battaglia oggi in un match con un minimo scarto con l’avversaria in tutte le ‘volée’ disputate. La, in coppia con Mauro Nespoli, ha raggiunto idi finale nel torneo amiste. Dopo aver inflitto un pesante 6-0 contro la Romania, il duetto italiano ha ceduto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con Jessica Rossi ed Elia Viviani: chi sono i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi Credo sia il massimo e con me ci sarà tutto il mondo del tiro a volo". La classe '92 sarà la sesta donna a fare da portabandiera: prima di lei è toccato a Miranda Cicognani , Sara Simeoni , Giovanna ...

**Olimpiadi: Luciano Rossi, 'Jessica portabandiera riconoscimento alla famiglia del Tiro'** ...della Federazione italiana tiro a volo (Fitav), Luciano Rossi, commentando a margine della Giunta di oggi, la decisione di nominare portabandiera la tiratrice azzurra Jessica Rossi in coppia con il ...

Terni: Torna il grande tiro con l'arco con il primo Memorial Marco Capelli Terni in rete Tokyo 2020, svolta storica per l'Italia, avrà due portabandiera, Elia Viviani e Jessica Rossi Credo sia il massimo e con me ci sarà tutto il mondo del tiro a volo. È bello anche il fatto che, per la prima volta, saremo in due, Elia e io, quindi un uomo e una donna insieme, a portare la ...

Olimpiadi, Italia con due portabandiera: scelti Jessica Rossi e Elia Viviani Giovanni Malagò ha annunciato la coppia di alfieri a sorpresa ai membri di Giunta. Inoltre per la prima volta un ciclista sarà portabandiera ...

