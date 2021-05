Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Losanna: Italia fuori dalle semifinali nel mixed team (Di giovedì 20 maggio 2021) Niente semifinali per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Losanna (Sui), al termine delle eliminatorie individuali nel ricurvo e compound femminile. Nel mixed team Nespoli-Boari si fermano ai quarti contro il Canada vincente 5-3 e il duo compound Bruno-Natale perde agli ottavi contro l’Estonia 155-150. Domani giornata dedicata alle eliminatorie a squadre, fino all’assegnazione dei bronzi. Al primo turno gli olimpici Nespoli, Musolesi e Paoli sfideranno la Mongolia mentre le azzurre Andreoli, Boari e Rebagliati se la vedranno con la Spagna. Nel compound maschile Pagni, Pagnoni e Bruno contro la Francia, mentre Roner, Natale e Tonioli affrontano la Russia. Al primo turno sono uscite Irene Franchini e Marcella Tonioli, battute rispettivamente dalla ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Nienteper l’nella seconda tappa didel(Sui), al termine delle eliminatorie individuali nel ricurvo e compound femminile. NelNespoli-Boari si fermano ai quarti contro il Canada vincente 5-3 e il duo compound Bruno-Natale perde agli ottavi contro l’Estonia 155-150. Domani giornata dedicata alle eliminatorie a squadre, fino all’assegnazione dei bronzi. Al primo turno gli olimpici Nespoli, Musolesi e Paoli sfideranno la Mongolia mentre le azzurre Andreoli, Boari e Rebagliati se la vedranno con la Spagna. Nel compound maschile Pagni, Pagnoni e Bruno contro la Francia, mentre Roner, Natale e Tonioli affrontano la Russia. Al primo turno sono uscite Irene Franchini e Marcella Tonioli, battute rispettivamente dalla ...

