TikTok annuncia la nuova funzione | è disponibile già da oggi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unasuperè in arrivo su. A lungo richiesta dagli utenti, ègià dasi aggiorna ancora. Come ormai da anni accade, gli sviluppatori della ByteDance sono soliti ascoltare i feedback degli utenti e rilasciare update per rendere il servizio sempre più funzionale e al passo coi tempi. Dopo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TuttoTechNet : TikTok annuncia una nuova feature per fare video più belli e divertenti -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok annuncia

Chi è Zhang Yiming approfondimentole nuove misure per rafforzare la sicurezza dei minori 38 anni, originario di Longyan, l'imprenditore miliardario cinese (secondo Forbes.con la nona ...L'attore ha condiviso un video, postato anche sul suo profilo di, con didascalia 'Doc2... ... Il cast della serie approfondimento Doc - Nelle tue mani: Luca Argenterola fine delle ...Proprio oggi l'App di TikTok ha annunciato nuove funzionalità contro il bullismo per utenti e creator, come la possibilità di eliminare fino a 100 commenti.Un paio di mesi fa, TikTok aveva annunciato due nuove funzioni per il filtraggio dei commenti offensivi o, in generale, contro le linee guida del social ne ...