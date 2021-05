The Mule - Il corriere: la storia vera che ha ispirato il film (Di giovedì 20 maggio 2021) The Mule - Il corriere è un film del 2018 diretto da Clint Eastwood basato sulla storia vera di Leo Sharp, un veterano americano della seconda guerra mondiale. The Mule - Il corriere è un film del 2018, diretto e interpretato da Clint Eastwood, basato sulla storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere della droga per il cartello di Sinaloa. La storia di Sharp fu raccontata dal giornalista Sam Dolnick nell'articolo del The New York Times The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule. Sharp nacque a Michigan City, Indiana, e crebbe nella città di Detroit, in Michigan, in seguito combatté nella seconda guerra mondiale e ricevette ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) The- Ilè undel 2018 diretto da Clint Eastwood basato sulladi Leo Sharp, un veterano americano della seconda guerra mondiale. The- Ilè undel 2018, diretto e interpretato da Clint Eastwood, basato sulladi Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne undella droga per il cartello di Sinaloa. Ladi Sharp fu raccontata dal giornalista Sam Dolnick nell'articolo del The New York Times The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug. Sharp nacque a Michigan City, Indiana, e crebbe nella città di Detroit, in Michigan, in seguito combatté nella seconda guerra mondiale e ricevette ...

Advertising

flowercafe2962 : RT @liliaragnar: Vi consiglio di guardarvi uno degli ultimi film di Clint 2017 'The Mule' su canale 5, adoro quell'uomo - liliaragnar : Vi consiglio di guardarvi uno degli ultimi film di Clint 2017 'The Mule' su canale 5, adoro quell'uomo - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mule - Il corriere: la storia vera che ha ispirato il film - CIAfra73 : CinemaTivu: #IlCorriere - #TheMule (Usa 2018), diretto e interpretato da #ClintEastwood, con #BradleyCooper ed… - VedeleAngela : RT @ilgiornale: Il corriere - The Mule è il film scritto e diretto da Clint Eastwood che racconta la vera storia di Leo Sharp, un uomo che… -