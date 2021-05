The Father | sconvolgente viaggio da Oscar nella demenza senile

(Di giovedì 20 maggio 2021) Esistono in natura voci capaci di un’estensione su tre ottave? Personalmente non ne conosco, ma la recitazione di Anthony Hopkins in “The- Nulla è come sembra” raggiunge un’estensione equivalente a tre ottave. Per questa sua folgorante performance l’ottantatreenne Sir Hopkins (che puntualmente declina il titolo, quando lo incontri, suggerendo un più placido “Tony”) ha appena vinto il secondodopo “Il Silenzio degli Innocenti”. Il film ha bissato con l’per la migliore sceneggiatura non originale. Pigiando sul pedale dell’immedesimazione, lo scrittore e drammaturgo francese Florian Zeller -alla sua prima regia cinematografica- ha cambiato per Hopkins da André in Anthony il nome del protagonista del suo acclamatissimo testo teatrale (“Le Père”, in origine) che aveva già conquistato l’Olivier Award a Kenneth Cranham, ...

